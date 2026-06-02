در این روز‌ها یکی از راه‌های مقابله با توطئه‌های دشمن، کمک به مستاجران است؛ خیران و مالکان کبودراهنگی با همدلی، هوای مستاجران را دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، با آغاز جنگ تحمیلی سوم، وقتی دشمن صهیونی آمریکایی به خانه‌های مردم حمله کرد، خیلی از هموطنان به کبودراهنگ پناه آوردند که خیران کبودراهنگی بدون چشم داشتی و کاملا رایگان، خانه‌های خود را در اختیار هموطنان گذاشتند.

آقای رهنمون یکی از خیرانی است که چند باب خانه را در اختیار دیگر هموطنان قرار داد و الان هم با عادی شدن شرایط، بخاطر شرایط اقتصادی اجاره بهای مستاجران را افزایش نداده است.

آقای رضایی هم که مشاور املاک دارد در زمان جنگ تحمیلی بیش از ۱۸ واحد مسکونی را با رضایت مالکان، در اختیار کسانی که خانه‌های آنها مورد هجوم دشمن قرار گرفته بود، قرار داد و کار مواسات و همدلی را با تنظیم اجاره مسکن بصورت رایگان همچنان ادامه می‌دهد.

خیرانی هستند که در این شرایط اقتصادی با افزایش ندادن اجاره بهای مسکن یا مغازه هوای همشهریان را دارند.

اما در کنار همدلی خیران وضعیت اجاره بها و قیمت مسکن نظارت مسئولین را می‌طلبد.

در زمان جنگ رمضان خیران و مالکان کبودراهنگی بیش از ۱۰۰ باب خانه را بصورت رایگان در اختیار هموطنان قرار دادند.