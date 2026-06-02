مراسم سالروز ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، فردا چهارشنبه ساعت ۱۱ صبح در مسجد جامع مهاباد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مهاباد اعلام کرد: مراسم سالروز ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید امت و شهدای والامقام جنگ تحمیلی سوم فردا در مهاباد برگزار می‌شود.

این مراسم ساعت ۱۱ صبح فردا چهارشنبه در مسجد جامع مهاباد برگزار می‌شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مهاباد از عموم مردم قدرشناس این شهرستان دعوت کرده که با حضور گسترده و پرشور خود در این مراسم معنوی، ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل (ره) و شهدای گرانقدر، بار دیگر وحدت و وفاداری خود را به انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.