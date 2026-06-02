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دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن فرزند سوم و بیشتر را به پنج بانک عامل مسکن، تجارت، صادرات ایران، ملت و پست بانک ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ودیعه، خرید یا ساخت مسکن برای خانوادههای فاقد مسکن دارای فرزند سوم و بیشتر را به پنج بانک عامل ابلاغ کرد.
بر اساس این دستورالعمل، بانکهای مسکن، تجارت، صادرات ایران، ملت و پستبانک موظف به پرداخت این تسهیلات هستند. سقف فردی وام ۴۵۰ میلیون تومان تعیین شده و متقاضیان میتوانند آن را با دوره بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله دریافت کنند.
این تسهیلات به خانوادههای فاقد مسکنی تعلق میگیرد که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شدهاند. همچنین برای اجرای این طرح در سال ۱۴۰۵، مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است.
بانکهای عامل نیز موظف شدهاند فهرست شعب پرداختکننده این تسهیلات را در پایگاه اطلاعرسانی خود منتشر کنند.