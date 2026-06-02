به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ارزش معاملات خرد «سهام و صندوق‌های سهامی»، امروز، سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، به مرز ۲۹ همت رسید. این بالاترین رکورد ارزش معاملات خرد «سهام و صندوق‌های سهامی» در طول ۳۸ روز کاری اخیر بازار سهام است. ارزش معاملات خرد دیروز، دوشنبه ۱۱ خرداد، از مرز ۲۷ همت عبور کرده بود.

در معاملات امروز، مجموع ارزش معاملات بازار‌های بورس و فرابورس به محدوده ۲۳۳ همت رسید و ارزش کل بازار‌های سهام ایران، شامل: بورس، بازار پایه و فرابورس نیز در محدوده ۱۵ هزار و ۱۰۰ همت قرار گرفت.

افزون بر این، شاخص کل بورس تهران در مبادلات امروز با ۴۴ هزار واحد افزایش، معادل یک درصد رشد کرد و به سطح ۴ میلیون و ۳۴۴ هزار و ۵۹۲ واحد رسید.

در مبادلات امروز شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۰.۹ درصدی در محدوده یک میلیون و ۱۶۰ هزار و ۹۰۵ واحد ایستاد.

شاخص کل فرابورس نیز با افزایشی۰.۳ درصدی به سطح ۳۳ هزار و ۳۳۰ واحد رسید.

بیش از ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پول به بازار سهام و حق تقدم توسط سرمایه گذاران وارد شد و بیشترین خروج پول را از صندوق‌های با درآمد ثابت شاهد بودیم.

در مجموع ۶۷ درصد بازار معادل حدود ۵۳۰ نماد در محدوده‌ی مثبت و ۳۳ درصد بازار معادل ۲۷۰ نماد در محدوده‌ی منفی معامله شدند.