معاون کمیته امداد کشور در دیدار با استاندار لرستان از برنامه‌ریزی برای ایجاد ۷هزار و پانصد شغل در سال جاری در استان لرستان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون کمیته امداد کشور در دیدار با استاندار لرستان ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار و همکاری بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در حوزه مددجویان امداد، گفت: سیاست غالب کمیته امداد در سال‌های اخیر حسب فرمایشات رهبر شهید انقلاب، توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای مددجویان بوده و تلاش می‌شود در سال جاری در استان لرستان ۷هزار و پانصد شغل ایجاد شود.

مرتضی فیروزآبادی ادامه‌داد: این مشاغل با اعتبار یک‌هزار و پانصد میلیاردتومان ایجاد خواهد شد.

معاون کمیته امداد کشور با بیان اینکه این تسهیلات توسط بانک‌های عامل با رقم ۲۰۰ میلیون تومان به طور عمومی و ۳۵۰ میلیون تومان برای ۲۰درصد منابع پرداخت می‌شود تا رویکرد ایجاد اشتغال و توانمندسازی مددجویان، تحقق یابد.

فیروزآبادی در بخش دیگری از سخنانش به ورود کمیته امداد به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: هم اکنون یک نیروگاه ۹ مگاواتی و ۸۰۰ نیروگاه خانگی برای ایجاد اشتغال پایدار و تأمین معیشت مردم در سطح استان لرستان توسط مددجویان استان در حال ساخت و احداث است.

وی اظهارداشت: ورود به این حوزه علاوه بر تأمین معیشت مناسب برای مددجویان، در حوزه تأمین انرژی و کاهش ناترازی‌ها به بهبود وضعیت کشور در این زمینه، می‌انجامد.