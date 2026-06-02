زنگنه با انتقاد از ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به حوزه قانون‌گذاری را یکی از عوامل اصلی ایجاد سردرگمی در سیاست‌های کنکور و نظام آموزشی کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده مردم تربت حیدریه در نشست خبری با خبرنگاران گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس اسناد بالادستی و مأموریت‌های تعیین‌ شده، یک نهاد سیاست‌گذار است، اما متأسفانه در سال‌های اخیر وارد حوزه قانون‌گذاری و تدوین آیین‌نامه‌ها شده است.

محسن زنگنه افزود: همین موضوع موجب شده در بسیاری از مسائل آموزشی، از جمله کنکور، وضعیت پیچیده‌ای به وجود بیاید؛ به‌گونه‌ای که نه وزارت آموزش و پرورش و نه وزارت علوم پاسخگوی تصمیمات اتخاذشده نیستند و مجلس نیز امکان ورود مؤثر برای اصلاح برخی مصوبات را ندارد.

وی تصریح کرد: نتیجه این روند، بلاتکلیفی و سردرگمی دانش‌آموزان و خانواده‌ها در سال‌های اخیر بوده است؛ موضوعی که بار‌ها مورد انتقاد کارشناسان و افکار عمومی قرار گرفته است.

زنگنه گفت: در مجلس برای ساماندهی فرآیند قانون‌گذاری طرحی در دست تدوین است در این طرح که بنده مسئول کمیته مربوط به آن هستم، حدود و اختیارات نهاد‌های مختلف در حوزه قانون‌گذاری، تصویب آیین‌نامه‌ها و سیاست‌گذاری به‌طور شفاف مشخص خواهد شد.

وی تأکید کرد: قانون‌گذاری باید در اختیار مجلس شورای اسلامی باشد و سایر شورا‌ها از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی باید در چارچوب وظایف سیاست‌گذاری فعالیت کنند تا مسئولیت‌ها، اختیارات و پاسخگویی دستگاه‌ها به‌صورت شفاف مشخص باشد.

وی خاطرنشان کرد: حل مشکلات حوزه کنکور و تصمیم‌ گیری‌های متناقض در نظام آموزشی نیازمند اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و تعیین دقیق حدود اختیارات نهاد‌های مختلف است و این مسئله با راهکار‌های مقطعی قابل حل نخواهد بود.