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رئیس فراکسیون تسهیل تجارت مجلس از اولویتبخشی به بازسازی واحدهای تولیدی و حمایت از معیشت مردم در دستور کار نمایندگان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رضا حاجیپور رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایهگذاری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرایط ویژه کشور پس از جنگ سوم تحمیلی، بر ضرورت حمایت همهجانبه از معیشت مردم، اشتغال و بازسازی واحدهای آسیبدیده تأکید کرد.
وی با تشریح اقدامات پارلمانی در این حوزه گفت: فراکسیون تسهیل تجارت از همان ابتدا برای بازسازی و کمک به بخشهای مختلف تولید و اقتصاد ورود کرد و در همین راستا، بیانیهای با امضای اکثریت نمایندگان برای اصلاح قوانین بازسازی تهیه شد که با استقبال رئیس مجلس و اعضای هیئت رئیسه در اولویت برنامههای مجلس قرار گرفت.
حاجیپور نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری نمایشگاه «ایران پروژه، بازسازی و سرمایهگذاری» در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران، این رویداد را اولین حرکت بزرگ اقتصادی پس از جنگ دانست و افزود: حضور فعال اصناف، سندیکاها و انجمنهای حوزههای نفت، پتروشیمی، برق و ساختمان در این نمایشگاه، نشاندهنده آمادگی بخش خصوصی برای جهش دوباره است.
رئیس فراکسیون تسهیل تجارت در پایان با استناد به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص همافزایی برای حل مشکلات اقتصادی، افزود: حضور میدانی نمایندگان در این رویدادها با هدف احصای چالشهای بخش خصوصی و حل دغدغههای فعالان اقتصادی انجام میشود تا با حاکم شدن آرامش، در مسیر رشد و بهبود معیشت گام برداریم.