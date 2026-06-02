

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در اطلاعیه ای این دانشگاه آمده ؛ داوطلبان راه یافته به مرحله مصاحبه علمی دوره دکتری تخصصی ویژه استعداد‌های درخشان می‌توانند از امروز تا پایان روز شنبه ۱۶ خرداد با مراجعه به سایت مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس azmoon.org برای ثبت اقدام کنند.

آن دسته از داوطلبانی که براساس نتایج اولیه، به دلیل نقص مدارک ، به صورت مشروط به مصاحبه دعوت شده‌اند ، لازم است صرفاً پس از بارگذاری مدارک لازم در سامانه اعلام نتایج، برای ثبت نام مصاحبه اقدام نمایند.

بدیهی است ؛ در صورت مغایرت اطلاعات مندرج در فرم ثبت نام اولیه این دسته از داوطلبان با محتوای مدارک ارسالی از سوی داوطلب و عدم احراز شرایط دعوت به مصاحبه کان لم یکن تلقی خواهد شد.

یادآور می شود ، دانش آموختگان سال ۱۴۰۱ که ۱۳ اردیبهشت امسال فارغ التحصیل شدند مجاز به ثبت نام هستند.

گفتی است ؛ زمان و نحوه چگونگی انجام مصاحبه علمی داوطلبان دکتری تخصصی متعاقباً اعلام خواهد شد.