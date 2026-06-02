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اتاق اصناف ایران در اطلاعیه ای از ابلاغ ممنوعیت عرضه و فروش سیگار نخی و فرآوردههای دخانی بازشده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، در اطلاعیه اتاق اصناف آمده است: در راستای ارتقای سطح آگاهی عمومی و کاهش آسیبهای ناشی از مصرف مواد دخانی، بدینوسیله ضوابط اجرایی ذیل جهت اطلاعرسانی و ابلاغ به اتاقهای اصناف و واحدهای صنفی تحت پوشش اعلام میگردد:
ممنوعیت فروش نخی: عرضه، فروش و توزیع سیگار به صورت نخی در تمامی واحدهای صنفی (اعم از سوپرمارکتها، خواربارفروشیها و ...) اکیداً ممنوع میباشد.
ممنوعیت بستههای باز شده: فروش هرگونه فرآورده دخانی در بستهبندیهای باز شده یا خارج از بستهبندی استاندارد تولیدی، تخلف محسوب میشود.
الزام به اطلاعرسانی: اتحادیههای صنفی موظفند مراتب این ممنوعیت را به نحو مقتضی (صدور بخشنامه، پیامک و بازدیدهای میدانی) به کلیه واحدهای صنفی مرتبط ابلاغ نمایند.
این اقدام با هدف پیشگیری از دسترسی آسان به دخانیات، صیانت از سلامت جوانان و نوجوانان و بسترسازی فرهنگی برای جامعهای سالمتر انجام میپذیرد. مقتضی است واحدهای صنفی ذیربط، نسبت به نصب بنر یا پوستر اطلاعرسانی در محل کسب خود اقدام نمایند.
بدیهی است تیمهای بازرسی و نظارت اتاقهای اصناف با همکاری دستگاههای ذیصلاح، بر حسن اجرای این ابلاغیه نظارت مستمر خواهند داشت و با واحدهای متخلف طبق مقررات قانون نظام صنفی برخورد خواهد شد.
دکتر رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت فروش نخی سیگار و فروش به افراد زیر ۱۸ سال را از مشکلات مهم کشور دانسته و اعلام کرده بود: در بسیاری از کشورهای دنیا فروش دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است اما در کشور ما کافی است اطراف مدارس را مشاهده کنید؛ تقریباً در کنار هر مدرسهای کیوسک فروش سیگار وجود دارد!