وزیر راه و شهرسازی با حضور در دادستانی کل کشور با دادستان کل کشور دیدار کرد و درباره مسائل کلان و راهکارهای ارتقای بهره‌وری در این وزارتخانه به تبادل نظر پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در زمینه هم‌افزایی میان قوای مجریه و قضائیه برای رفع موانع ساختاری و بهبود کیفیت خدمات عمومی، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی با حضور در دادستانی کل کشور با حجت الاسلام محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور دیدار کرد و درباره‌ مسائل کلان و راهکار‌های ارتقای بهره‌وری در این وزارتخانه به تبادل نظر پرداختند.

دادستان کل کشور در این دیدار ضمن تبریک عید غدیر خم و اهمیت این عید برای شیعیان، آن را «عیدالله‌الاکبر» خواند و گفت: جمهوری اسلامی ایران برمبنای همین ولایت برپا شده و به برکت آن در همه حوزه‌ها پیشرفت داشته است.

این مقام عالی قضایی با تبیین ضرورت تغییر سیاست‌های مدیریتی از روش‌های سنتی به سمت حکمرانی داده محور، افزود: امروزه در عصر تحولات شتابان فناوری، غفلت از مقوله هوشمندسازی و هوش مصنوعی، به مثابه عقب‌ماندگی از مسیر توسعه و همچنین تأکیدات رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی، تمام دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و سازمانی ذی‌ربط موظفند با همه توان در مسیر توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی گام بردارند.

وی با اشاره به موفقیت‌های قوه قضائیه در این حوزه گفت: قوه قضائیه بر مبنای سند تحول و تعالی، نه تنها در سطح شعار، بلکه در عرصه عملیاتی به این فناوری مجهز شده است. به نحوی که امروز بخش قابل توجهی از ابلاغیه‌های قضائی با تکیه بر استفاده از دانش صادر شده و بسیاری از جلسات دادرسی به‌صورت الکترونیک صادر می‌شود و قضات نیز در سرعت بخشیدن به رسیدگی از این امکان به‌عنوان دستیار قاضی استفاده می‌کنند.

حجت الاسلام موحدی‌آزاد افزود: دقت، سرعت و کاهش هزینه‌های جاری تنها بخش از مزایای این رویکرد است که مورد توجه ویژه مجامع بین المللی نیز قرار گرفته است.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود، جایگاه صنف رانندگان و کامیون‌داران را در زنجیره تامین و پایداری اقتصادی کشور، نقش حیاتی و استراتژیک برشمرد و گفت: این قشر شریف و زحمتکش در تمام ادوار حساس تاریخی به ویژه در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم همواره سنگربان جاده‌ها بوده‌اند و با غیرت و همت جهادی، چرخه اقتصاد کشور را سرپا نگه داشته‌اند و کالا‌ها و ارزاق مورد نیاز مردم را در دسترس آنان قرار دادند.

تشکیل «کارگروه ویژه مشترک بین دادستانی کل کشور و وزارت راه وشهرسازی»

حجت الاسلام موحدی‌آزاد با تاکید بر اینکه دستگاه قضائی حامی صنوف خدمتگزار مردم است، از تشکیل «کارگروه ویژه مشترک بین دادستانی کل کشور و وزارت راه وشهرسازی» خبر داد و افزود: این کمیته به صورت تخصصی همه موضوعات حقوقی، قضائی و چالش‌های فنی ناوگان حمل و نقل به خصوص حمل و نقل جاده‌ای را رصد و حمایت خواهد کرد.

این مقام عالی قضائی در ادامه با تاکید بر ضرورت تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور، گفت: در کنار پروژه‌های کلان که در برنامه هفتم توسعه نیز به آن اشاره شده است، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی خرد و کسب و کار‌های کوچک که موتور محرک اشتغال و معیشت قشرهای مختلف جامعه هستند، در اولویت سیاست‌های قوه قضائيه قرار دارد.

دادستان کل کشور در پایان با اشاره به کار ویژه دولت و به ویژه وزارت راه وشهرسازی در دوران جنگ تحمیلی در تامین معیشت مردم افزود: قوه قضائیه و دادستانی کل براساس سیاست‌ها و وظایف ذاتی خود، در مرکز، استان‌ها و شهرستان‌ها آمادگی لازم و کامل را درباره رفع مشکلات حقوقی و قضائی دولت و به ویژه وزارت راه و شهرسازی که یکی از وزارتخانه‌های مهم و موثر است، همانند گذشته، به کار خواهد بست. همچنین در زمینه حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک، ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی آماده همکاری با دولت جهت کمک به بخش‌های اقتصادی است.

در این نشست که با هدف بررسی و برون‌رفت از چالش‌های حقوقی و فنی حوزه حمل‌ونقل و مسکن برگزار شد، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از روند هوشمندسازی شرکت‌های حمل و نقل و چالش‌های مرتبط با آن و بنگاه‌های کوچک حمل و نقل ارائه کرد.

وی ضمن قدردانی از حمایت‌های بی‌دریغ قوه قضائیه و دادستانی کل، از صنف رانندگان به عنوان سرمایه‌های انسانی ارزشمند یاد کرد و گفت: باوجود همه مضیقه‌ها و تنگنا‌های موجود، جامعه رانندگان و کامیون‌داران به عنوان ستون فقرات حمل و نقل کشور، همواره پشتیبان واقعی نظام هستند.

صادق مالواجرد در پایان ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی وزارت راه و قوه قضائیه، مسیر توسعه زیر ساخت‌های کشور و رفع موانع معیشتی مردم با سرعت و قوت بیشتری طی شود.