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وزیر صنعت، معدن و تجارت از حمایتهای گسترده دولت برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی آسیبدیده خبر داد و بر استمرار حمایت از تولیدکنندگان و تأمین پایدار کالاهای اساسی تأکید کرد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ در جلسه شورای معاونان وزارت صمت که با حضور «محمدجعفر قائمپناه» معاون اجرایی رئیسجمهور برگزار شد، «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از اقدامات و برنامههای این وزارتخانه در دوران جنگ تحمیلی سوم ارائه کرد.
وزیر صمت در این نشست با اشاره به شناسایی واحدهای تولیدی آسیبدیده در جریان جنگ تحمیلی سوم، گفت: این واحدها برای بهرهمندی از تسهیلات حمایتی به بانکهای عامل معرفی شدهاند و فرآیند حمایت مالی از آنان همچنان در دستور کار قرار دارد.
سید محمد اتابک افزود: به منظور تسریع در بازسازی و بازگشت این واحدها به چرخه تولید، درخواست دریافت نشدن مالیات از واحدهای آسیبدیده تا پایان دوره بازسازی اجرایی شود. همچنین به منظور حمایت از تولیدکنندگان، موضوع عدم دریافت ۲۳ درصد حق بیمه تامین اجتماعی از واحدهای تولیدی آسیبدیده در این ایام پیگیری شده است.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت مستمر از بخش تولید در شرایط ویژه کشور، از تلاشها و مجاهدتهای مدیران ارشد، معاونان و کارکنان وزارت صمت قدردانی کرد و گفت: در طول ایام جنگ تحمیلی سوم، مدیران و کارکنان این وزارتخانه با حضور مستمر در محل کار، نقش مؤثری در مدیریت امور تولید، صنعت و تأمین نیازهای کشور ایفا کردند.
در ادامه این نشست، معاون اجرایی رئیسجمهور ضمن قدردانی از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدامات این وزارتخانه در تأمین و توزیع کالاهای اساسی بهویژه در دوران جنگ تحمیلی سوم را شایسته قدردانی دانست.
قائمپناه با اشاره به نقش مؤثر وزارت صمت در حفظ آرامش بازار و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، از تلاشهای وزیر، معاونان و مجموعه مدیران این وزارتخانه در مدیریت شرایط ویژه کشور و پشتیبانی از بخش تولید و تجارت قدردانی کرد.