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اهدای عضو مرد ۶۹ ساله گچسارانی جان بیماران نیازمند را نجات داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول واحد فراهمآوری و پیوند اعضای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از چهارمین مورد اهدای عضو در سال ۱۴۰۵ در این استان خبر داد.
اکوان پایمرد گفت: مرحوم سرخاب فرهمندیان اهل شهرستان گچساران به دنبال سکته قلبی و ایست قلبی دچار مرگ مغزی که پس از تأیید مرگ مغزی توسط تیمهای تخصصی و با رضایت خانواده ایثارگر و نوعدوست وی، اعضای قابل پیوند برای نجات جان بیماران نیازمند اهدا شد.