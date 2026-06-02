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مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل از بهرهبرداری نیروگاه خورشیدی ۵۰ کیلوواتی این اداره کل خبر داد و گفت: برق تولیدی این نیروگاه طی چهار ماه گذشته بهصورت مستمر به شبکه سراسری تزریق و گامی مؤثر در توسعه انرژیهای پاک و کاهش هزینههای مصرف انرژی برداشته شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، ودود ایرانیان روز سهشنبه اظهار کرد: در راستای اجرای سیاستهای دولت در زمینه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، مدیریت مصرف انرژی و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، پروژه احداث نیروگاه خورشیدی به اجرا درآمد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل با اشاره به محل اجرای این طرح گفت: برای بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای موجود، پنلهای خورشیدی در پشتبام ساختمان اداری، ساختمان آزمایشگاه، میهمانسراها و سایر ساختمانهای جانبی اداره کل نصب و راهاندازی شد تا امکان تولید برق پاک از تمامی فضاهای مناسب فراهم شود.
ایرانیان ادامه داد: پس از اتمام عملیات اجرایی و هماهنگیهای لازم با شرکت توزیع نیروی برق استان، کنتورهای تخصصی اندازهگیری برق تولیدی و برق تزریقشده به شبکه سراسری نصب و نیروگاه وارد مدار بهرهبرداری شد.
وی با بیان اینکه اکنون بیش از چهار ماه از آغاز فعالیت این نیروگاه میگذرد، تصریح کرد: برق تولیدی پنلهای خورشیدی بهصورت مستمر در کنتورها ثبت شده و به شبکه سراسری برق کشور تزریق میشود که این امر علاوه بر کمک به تأمین انرژی پاک، موجب کاهش وابستگی به منابع انرژی فسیلی و کاهش آثار زیست محیطی خواهد شد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل خاطرنشان کرد: توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی یکی از رویکردهای مهم دولت در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست است و اداره کل غله استان نیز تلاش کرده با اجرای این پروژه، سهم خود را در تحقق این اهداف ملی ایفا کند.