قائم‌مقام کمیته امداد استان یزد از توزیع ۳۰۰ مخزن آب هزار لیتری به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان میان خانواده‌های تحت حمایت این نهاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تقی زاده با اشاره به فرارسیدن فصل گرما گفت: در راستای تامین بخشی از نیاز‌های ضروری خانوار تحت حمایت، ۳۰۰ مخزن آب هزار لیتری با مشارکت خیران نیک‌اندیش و کمیته امداد تهیه و بین مددجویان مناطق مختلف استان توزیع شد.

وی ارزش مجموع این مخازن را یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: این اقدام با هدف کمک به ذخیره‌سازی آب و کاهش مشکلات ناشی از افزایش مصرف و محدودیت‌های آبی در فصل گرما انجام شده است.

قائم‌مقام کمیته امداد استان یزد ضمن قدردانی از همراهی خیران تاکید کرد: مشارکت‌های مردمی نقش موثری در رفع نیاز‌های اساسی خانواده‌های نیازمند داشته و زمینه ارتقای کیفیت زندگی آنان را فراهم می‌کند.