به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این نشست انجمن‌های مردمی و سازمان‌ها و ادارات مرتبط به گزارش فعالیت‌های جمعیتی پرداختند.

مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان هم در رابطه با تلاش برای افزایش نرخ فرزندآوری گفت:اگر طرح‌های خلاقانه برای افزایش جمعیت توسط انجمن‌های مردمی ارائه شود با تصویب بودجه از آنها حمایت مالی میکنیم.

وی با اشاره به سال گذشته و دریافت تسهیلات جوانی جمعیت توسط ۳۲ هزار نفر در استان اصفهان به مبلغ ۱۱ همت افزود: امسال حدود۲۸ هزار و ۶۳۶ نفر در استان در صف انتظار دریافت تسهیلات جمعیت هستند که با همت مسئولان استان و افزایش ۷۳ درصدی بودجه این تسهیلات قرار است افراد بیشتری شامل دریافت این بسته‌های حمایتی شوند. این یعنی تمامی متقاضیان تا پایان پاییز ۱۴۰۵ میتوانند تسهیلات خود را دریافت کنند.

مهدی جمالی نژاد در راستای تحقق بسته‌های حمایتی جمعیت، تخصیص زمین را در الویت دانست و گفت باید از ظرفیت شهرستان‌ها و روستا‌ها در این مسئله بهره ببریم.

وی با اشاره به شیب منفی افزایش جمعیت در استان از تمامی نهاد‌ها خواست تا پای کار بیایند و در پایان امسال دست کم نمودار رشد جمعیت را از شیب منفی خارج کرده و رو به رشد ببرند.