به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس پلیس راه لرستان اظهار داشت: ساعت ۰۴:۰۵ بامداد، برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک تصادف منجر به فوت در گردنه «طول‌کش» واقع در محور غربی جاده پلدختر به اسلام‌آباد، بلافاصله تیم‌های گشتی پلیس‌راه، نیرو‌های انتظامی و امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ شهرام شادابی چگنی افزود: بررسی‌های اولیه در صحنه حادثه نشان داد که یک دستگاه تریلر کشنده ولوو به دلیل خروج از مسیر، دچار سانحه شده و سپس دچار حریق شده است که متأسفانه شدت حادثه به حدی بود که راننده و سرنشین خودرو، پیش از رسیدن کمک‌ها، در دم جان خود را از دست دادند.

رئیس پلیس‌راه لرستان در خصوص علت وقوع این حادثه، گفت: کارشناسان تصادفات، علت تامه این سانحه را بی‌احتیاطی راننده به دلیل توانایی نداشتن در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی تشخیص داده‌اند.