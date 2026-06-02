تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی با هدف گذار از کشاورزی سنتی به هوشمند و ساماندهی توزیع نهاده‌ها امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، معاونت‌های بهبود تولیدات گیاهی و برنامه‌ریزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با هدف گذار از کشاورزی سنتی به هوشمند و ساماندهی توزیع نهاده‌ها، تفاهم‌نامه همکاری با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان منعقد کردند.

این تفاهم‌نامه که با هدف ارتقای بهره‌وری، شفافیت در فرآیند‌های تولید و پیاده‌سازی کامل دولت الکترونیک در بخش کشاورزی تنظیم شده است، بر دو محور مساحی دقیق اراضی و ارائه توصیه‌های فنی بر اساس الگوی کشت تمرکز دارد.





ساماندهی پایگاه داده اراضی در سامانه سامکا

مطابق با این توافق، عملیات مساحی اراضی و ثبت اطلاعات توصیفی و مکانی بهره‌برداران با بهره‌گیری از اپلیکیشن‌های تخصصی انجام و داده‌ها به‌صورت یکپارچه در سامانه سامکا بارگذاری می‌شود.

هدف از این اقدام، تشکیل پایگاه داده‌های ملی برای شناسایی دقیق اراضی و نوع محصولات کشت شده است تا ضمن نظارت هوشمند بر فرآیندها، بستر توزیع عادلانه نهاده‌های کشاورزی فراهم و از هرگونه سوءاستفاده یا خروج نهاده‌ها از شبکه توزیع رسمی جلوگیری شود.





اصلاح الگوی مصرف با تکیه بر دانش فنی

ارائه خدمات ترویجی و توصیه‌های کودی مبتنی بر دستورالعمل‌های مرکز تحقیقات کشاورزی و الگوی کشت ابلاغی، از دیگر مفاد مهم این تفاهم‌نامه است.

این رویکرد به دنبال مقابله با مصرف بی‌رویه و غیرعلمی نهاده‌هاست که علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید برای کشاورزان، نقشی تعیین‌کننده در افزایش کمی و کیفی محصولات زراعی و باغی استان ایفا خواهد کرد.





اشتغال‌زایی دانش‌بنیان برای فارغ‌التحصیلان

این تفاهم‌نامه بستر مناسبی برای اشتغال‌زایی فنی و تخصصی ایجاد می‌کند. بر این اساس، بدنه کارشناسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی با محوریت فارغ‌التحصیلان این رشته، وظیفه مشاوره فنی و عملیاتی‌سازی خدمات وزارتی به بهره‌برداران را بر عهده خواهند داشت که این امر گامی مهم در مسیر انتقال دانش فنی به سطح مزارع و باغات آذربایجان‌غربی محسوب می‌شود.





مدیریت نظارتی

افزایش بهره‌وری تولید، کاهش هزینه‌های جاری و تسریع در فرآیند‌های ارائه خدمات دولتی، از اهداف راهبردی این همکاری مشترک است.

با اجرایی شدن این تفاهم‌نامه، سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌غربی قادر خواهد بود با نظارت دقیق و به‌موقع بر چرخه تولید، گام‌های موثری در راستای پایداری تولیدات کشاورزی و حفظ منابع طبیعی استان بردارد.