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نمایش سیار مستند «شاخهای روی آب» به کارگردانی محسن اسلامزاده آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نمایش سیار مستند سینمایی «شاخهای روی آب» به کارگردانی محسن اسلامزاده و محمدمهدی حبیبی و تهیهکنندگی محسن اسلامزاده در سراسر کشور آغاز شد.
این مستند از تولیدات مرکز مستند سوره است که پس از روزهای دفاع مقدس ۱۲روزه ساخته شده است. «شاخهای روی آب» نخستین نمایش رسمی خود را در نوزدهمین جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» تجربه کرد و موفق شد جایزه ویژه هیئت داوران این رویداد را به دست آورد.
«شاخهای روی آب» روایتی از زندگی شهید محمدمهدی طهرانچی است و تلاش دارد با بهرهگیری از تصاویر و اسناد کمتر دیدهشده، ابعاد تازهای از شخصیت علمی، فرهنگی و مدیریتی این شهید را به تصویر بکشد.
علاقهمندان برای ثبت درخواست اکران سیار این مستند میتوانند به پایگاه اینترنتی esayar.ir مراجعه کرده یا با شماره ۹۱۰۷۱۲۵۳-۰۲۱ تماس بگیرند.