رئیس اداره حفاظت محیط زیست انگوت از تشدید نظارت‌ها بر فعالیت واحد‌های صنعتی این شهرستان خبر داد و گفت: در پی پایش‌های کارشناسی، به واحد‌های صنعتی که ضوابط زیست محیطی را رعایت نکرده‌اند، اخطاریه‌های قانونی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مهدی محمودی روز سه‌شنبه اظهار کرد: در راستای اجرای تکالیف قانونی برای حفظ محیط زیست و ارتقای شاخص‌های زیست محیطی، تیم مشترکی از کارشناسان حفاظت محیط زیست شهرستان‌های گرمی و انگوت، پایش جامع واحد‌های صنعتی منطقه را به منظور پیشگیری از آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در این بازدید‌های میدانی، تمام واحد‌های صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفتند و ضمن شناسایی موارد نقص، نکات فنی لازم به مدیران واحد‌ها گوشزد و اخطاریه‌های زیست محیطی برای رفع نواقص موجود و بهبود وضعیت عملکرد زیست‌محیطی به واحد‌های متخلف ابلاغ شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان انگوت با تأکید بر لزوم مسئولیت‌پذیری صاحبان صنایع در قبال طبیعت، خاطرنشان کرد: حفاظت از محیط زیست یک وظیفه همگانی است و امیدواریم با همکاری مؤثر صنعتگران، ضمن رفع نواقص و کاهش آلودگی‌ها، شاهد گام‌های موثر در مسیر توسعه پایدار شهرستان باشیم.