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مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد از تحقق وعده تسهیل تجارت در جنوب کشور با شکستن بنبستهای گمرکی منطقه ویژه لامرد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سید امیر برهانی نائینی گفت: با تایید مدیرکل گمرکات استان فارس، رویه عام گمرکی در منطقه ویژه اقتصادی لامرد رسماً کلید خورد.
او ادامه داد: این اقدام به معنای حذف محدودیتهای عملیاتی سابق است و از این پس، امکان ارائه خدمات جامع گمرکی به تمامی بازرگانان و فعالان اقتصادی، حتی کسانی که خارج از محدوده فیزیکی منطقه فعالیت میکنند، فراهم شده است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با تشریح مزایای این تحول بزرگ، بیان کرد: هدف ما از پیگیری این رویه، تسهیل فرآیندهای تجاری، توسعه زیرساختهای اقتصادی و ارتقای سطح خدمات به سرمایهگذاران است.
برهانی نائینی ادامه داد: با اجرای رویه عام، فرآیندهایی نظیر انجام کلیه تشریفات گمرکی، تسریع در واردات و صادرات کالا و ارائه خدمات پشتیبانی لجستیکی با سرعت و تنوع بیشتری دنبال خواهد شد که این امر نقش مؤثری در کاهش هزینههای تمامشده و افزایش رقابتپذیری فعالان اقتصادی خواهد داشت.
او با یادآوری مسیر توسعهای منطقه بیان کرد: در خردادماه سال گذشته، موفق به فعالسازی رویه گمرکی ویژه واحدهای تولیدی نفت، گاز و میعانات گازی شدیم که اثرات مثبتی بر صادرات انرژی داشت.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد ادامه داد: اکنون با اضافه شدن رویه عام، زنجیره خدمات گمرکی در این منطقه تکمیل شده و لامرد عملاً به یک قطب جامع گمرکی در جنوب کشور تبدیل شده است.
برهانی نائینی در پایان بیان کرد: بیتردید اجرای این رویههای نوین، زمینهساز افزایش بهرهوری و تسهیل سرمایهگذاریهای جدید خواهد بود و ما متعهد به تقویت جایگاه استراتژیک منطقه ویژه اقتصادی لامرد در نقشه تجارت و صنعت ایران هستیم و این دستاورد، نویدبخش روزهای پررونقتری برای اقتصاد منطقه و کشور است.