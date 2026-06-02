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رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از برگزاری امتحانات مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی به صورت مجازی از ۱۶ خردادماه خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمال فیاضی اظهار کرد:با توجه به مصوبه شورای تامین استان، علاوه بر مقطع کارشناسی، امتحانات پایان نیمسال دوم ۱۴۰۵ـ۱۴۰۴ مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان نیز طبق تقویم آموزشی و برنامه امتحانی اعلام شده آموزش، از روز شنبه ۱۶ خرداد به صورت غیرحضوری (مجازی) در بستر سامانه پرسال برگزار خواهد شد.
وی افزود: همچنین امتحانات پایان نیمسال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵ مقطع کارشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان نیز طبق تقویم آموزشی و برنامه امتحانی اعلام شده آموزش، از روز شنبه ۱۶ خرداد به صورت غیرحضوری (مجازی) در بستر سامانه آموزش مجازی برگزار خواهد شد.
کسب گواهی صلاحیت انجام فعالیتهای پژوهشی در طرحهای کلان ملی
فیاضی ادامه داد: همچنین با پیگیریهای مستمر و در راستای ارتقای جایگاه پژوهشی دانشگاه در سطح ملی، گواهی صلاحیت انجام فعالیتهای پژوهشی برای مشارکت در طرحهای کلان کشور از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای دانشگاه صادر شد.
فیاضی بیان کرد: این گواهی که پس از ارزیابی توانمندیهای علمی و زیرساختی توسط دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی امور پژوهشی وزارتخانه صادر شده است، به دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اجازه میدهد تا به عنوان یکی از مراکز ذیصلاح، در طراحی و اجرای پروژههای راهبردی و کلان ملی مشارکت فعال داشته باشد؛ این موفقیت گام مهمی در جهت تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه و همچنین ایفای نقش موثرتر در حل چالشهای اساسی کشور محسوب میشود.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در ادامه گفت: این اعتبار علمی که حاصل توانمندی اعضای هیئت علمی و ظرفیتهای پژوهشی دانشگاه است، مسیر حضور در پروژههای بزرگ تحقیقاتی کشور را هموارتر کرده و صلاحیت دانشگاه برای انجام فعالیتهای پژوهشی در سطح کلان ملی را به رسمیت میشناسد.