مردم استان اصفهان برای نود و سومین شب پیاپی با حضور خود در خیابان‌ها حمایت خود را از ایران اسلامی و تمامیت ارضی کشور و حزب الله لبنان اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حضور پیوسته مردم در خیابان‌ها، جلوه‌ای از همراهی و لبیک به فرمان رهبر انقلاب است؛ حضوری که نماد پیوند مردم با آرمان‌های انقلاب و استمرار روحیه همبستگی در شرایط حساس کشور تلقی می‌شود.

مردم غیور ایران تا کسب مدال پیروزی و شهامت در میدان می‌مانند تا این مدال را به ساحت مقدس صاحب الزمان، رهبر شهیدشان، مردم مقاوم حزب الله لبنان و شهدای جنگ رمضان تقدیم کنند.