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درآستانه عبدبزرگ غدیر ۱۱۰ بسته معیشتی به همت آستان مقدس قاسم ابن علی النقی (ع) آران وبیدگل بین نیازمندان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه شهرآران وبیدگل گفت: این سنت حسنه هرسال دراین آستان برگزارمی شودوامسال نیزباهزینه بیش از ۲۵ میلیاردریال بسته هاتهیه وبین نیازمندان توزیع شد.
حجت السلام علیرضافرهنگ افزود::این بستهها شامل حبوبات، رب، روغن، برنج، چای، قندوبرنج است
آستان مقدس حضرت قاسم ابن علی النقی (ع) معروف به باب المراد (ع) آران وبیدگل درفاصله ۲۰۰ کیلومتری شمال استان اصفهان قراردارد.