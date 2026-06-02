اهدای ۱۱۰ بسته معیشتی به نیازمندان در آران و بیدگل

اهدای ۱۱۰ بسته معیشتی به نیازمندان در آران و بیدگل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه شهرآران وبیدگل گفت: این سنت حسنه هرسال دراین آستان برگزارمی شودوامسال نیزباهزینه بیش از ۲۵ میلیاردریال بسته هاتهیه وبین نیازمندان توزیع شد.

حجت السلام علیرضافرهنگ افزود::این بسته‌ها شامل حبوبات، رب، روغن، برنج، چای، قندوبرنج است

آستان مقدس حضرت قاسم ابن علی النقی (ع) معروف به باب المراد (ع) آران وبیدگل درفاصله ۲۰۰ کیلومتری شمال استان اصفهان قراردارد.