مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از ارجاع ۸۰ پرونده تخلف زیست‌محیطی در حوزه پسماند به مراجع قضایی و صدور ۱۵ رأی در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد اشرفی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت پسماند خوزستان در سال گذشته اظهار کرد: در این مدت ۲۶۴ اخطاریه برای واحد‌های متخلف صادر شده و ۹۲۱ مورد پایش پسماند عادی، ۴۱۳ مورد پایش پسماند پزشکی، ۵۹۲ مورد پایش پسماند صنعتی، ۲۷۵ مورد پایش پسماند کشاورزی و ۱۰۷ مورد پایش پسماند ویژه نیز انجام شده است.

وی با اشاره به اقدامات حقوقی و برخورد با متخلفان افزود: در سال گذشته ۲۶۴ مورد اخطاریه زیست‌محیطی برای واحد‌های متخلف صادر شد و ۸۰ مورد پرونده به مراجع قضایی ارجاع داده شد که در نهایت منجر به صدور ۱۵ رأی از سوی مراجع قضایی شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان در ادامه از برگزاری سه جلسه کارگروه استانی مدیریت پسماند، ۳۹ جلسه شهرستانی، ۱۱ جلسه کمیته فنی استانی و هفت جلسه شهرستانی خبر داد و گفت: این نشست‌ها به هماهنگی بین‌بخشی و تصمیم‌گیری درباره جمع‌آوری، بازیافت و دفع پسماند اختصاص داشته است.

اشرفی با اشاره به پایش ۶۵ محل دفن و مرکز مدیریت پسماند افزود: در این خصوص، ۶۲ گزارش نظارتی و مدیریتی تهیه شده و ۹۶۲ درخواست نقل‌وانتقال درون‌مرزی پسماند صنعتی و ویژه بررسی شده است.

وی همچنین از بررسی شش طرح متقاضی تسهیلات صندوق ملی محیط زیست خبر داد و تأکید کرد: مدیریت پایدار پسماند بدون مشارکت شهروندان، صنایع و دستگاه‌های اجرایی ممکن نیست.