شبکه رادیویی سلامت ویژه برنامه «شریان غدیر» را به مناسبت عید غدیر خم با هدف تبدیل نگاه به واقعه غدیر از یک رویداد تاریخی به یک جریان زنده در سبک زندگی امروز، پنجشنبه و جمعه ۱۴ و ۱۵ خردادماه از ساعت ۱۳ تا ۱۵ به صورت زنده روی آنتن می برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ملیحه کاظمی، تهیه کننده رادیو سلامت پیرامون اهداف این برنامه گفت: در روزگاری که جامعه بیش از هر زمان دیگری به بازتعریف معنا، همبستگی و بازگشت به سرمایه‌های هویتی نیاز دارد، رادیو سلامت در نظر دارد با اجرای برنامه «شریان غدیر» غدیر را نه تنها به عنوان یک رخداد تاریخی، بلکه به مثابه یک جریان حیاتی و الهام‌بخش معرفی کند.

جریانی که در رگ‌های فرهنگ ما جاری است و امکان زیست اخلاقی‌تر و انسانی‌تر را فراهم می‌سازد.

وی افزود: «شریان غدیر» تلاشی است برای تقویت پیوند عاطفی مخاطب با فرهنگ غدیر، سیره علوی و جلوه‌های عینی ولایت‌مداری. هدف اصلی این است که نشان داده شود واقعه غدیر تاریخ گذشته نیست، بلکه می‌تواند در رفتار، انتخاب و سبک زیستن انسان‌های امروز جاری شود و جایی است که ایمان، مسئولیت و محبت در کنار هم به حرکت در می‌آیند.

کاظمی یادآور شد: این ویژه برنامه که با هدف ترویج زیست اخلاقی و معنوی طراحی شده، با اجرای حامدرضا مهتدی و صاحبه عظیمی و با همکاری گروه برنامه‌ساز سلامت روان و سلامت معنوی رادیو سلامت تقدیم علاقه مندان می‌شود.

در بخش عوامل همراه این برنامه، حمید فروزنده به عنوان دستیار تهیه، نیما عزتی گزارشگر و حسین رضوی آیتم‌ساز حضور دارند.

مخاطبان می‌توانند پنجشنبه و جمعه ۱۴ و ۱۵ خردادماه، از ساعت ۱۳ تا ۱۵، همراه این جریان زنده و مستقیم در رادیو سلامت باشند.