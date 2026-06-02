به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این جلسه، ابتدا اعضای هیئت مدیره، پیرامون چگونگی و نحوه برگزاری همایش و جشن انجمن؛ به بحث و تبادل نظر پرداختند و تجلیل از اساتید برتر انجمن مدرسان تئاتر، در اولویت قرار گرفت. همچنین مقرر شد پیگیری و هماهنگی‌های لازم در دستور کار قرار گیرد.

همچنین در ادامه محمد صالح علا، ناصر بابا شاهی، سعید فیروزآبادی و سعید ساحلی عضو افتخاری انجمن شدند و با تغییر عضویت توران شبخ بگلو از وابسته به پیوسته و نیز عضویت وابسته آرزو گلشاهی پس از بررسی مجدد پرونده‌های آنان، موافقت شد.

برگزاری سمینار انجمن مدرسان با حضور مدیران گروه دانشگاه‌های هنری کشور همچنین انجام پیگیری‌های لازم در خصوص امور رفاهی و معیشتی اعضاء توسط دبیر کمیته رفاهی از دیگر مصوبات این جلسه بود.

جلسه بعدی انجمن مدرسان خانه تئاتر، در نیمه دوم خرداد ماه امسال، برگزار خواهد شد.

در این نشست تخصصی حمید ابراهیمی رئیس هیات مدیره، عرفان پهلوانی، حامد شفیع خواه، بهروز مهرعلیان و زکیه سیف، از سوی انجمن مدرسان خانه تئاتر، حضور داشتند.