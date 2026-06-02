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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در دیدار با قائممقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پیگیری مطالبات پرستاری، رفع کمبودهای درمانی در مناطق کم برخوردار و تأمین منابع طرحهای خیرساز استان را مورد تأکید قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اسماعیل دهستانی در نشست با علی جعفریان، با اشاره به دغدغههای کادر درمان استان یزد، خواستار اتخاذ تدابیر فوری برای پرداخت معوقات کارانه، اصلاح روند پرداخت حقوق پرستاران و بازنگری در سیاستهای مربوط به اضافهکاریهای اجباری شد.
در این جلسه، چالشهای مالی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در تعامل با سازمانهای بیمهگر (سلامت و تأمین اجتماعی) بررسی و بر لزوم تسریع در وصول این مطالبات جهت تداوم خدماترسانی تأکید شد.
معاون استاندار یزد همچنین با تأکید بر ضرورت محرومیتزدایی از شهرستانهای کمتر برخوردار استان، خواستار مشارکت و حمایت ویژه وزارت بهداشت در تأمین بودجه و نیروی انسانی لازم برای طرحهای خیرساز در حوزه سلامت شد.
همچنین در این نشست، شاخصهای سلامت استان یزد در حوزه بیماریهای غیرواگیر، بهویژه کنترل فشارخون و دیابت مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت و بر لزوم تقویت برنامههای پیشگیرانه تأکید شد.