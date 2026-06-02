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دومین پیشنویس گزارش ویژه «تغییر اقلیم و شهرها» متعلق به هیئت بیندولتی تغییر اقلیم (IPCC) در نشست دبیرخانه ملی این هیئت در سازمان هواشناسی کشور با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، صادق ضیائیان، دبیر ملی هیئت بیندولتی تغییر اقلیم در ایران، در این نشست گفت: گزارش ویژه تغییر اقلیم و شهرهای IPCC در پنج فصل تدوین شده و پس از تصویب نهایی، بهعنوان یکی از اسناد مرجع در تصمیمگیریهای سیاسی و اقلیمی در سطح بینالمللی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی افزود: اهمیت این گزارش به دلیل تأثیرگذاری آن بر سیاستگذاریهای آینده جهانی است؛ از این رو متن آن با دقت از سوی دولتها و کارشناسان کشورهای مختلف بررسی میشود تا ضمن حفظ کیفیت علمی، منافع ملی کشورها نیز مورد توجه قرار گیرد.
ضیائیان با اشاره به روند بازبینی این سند گفت: در حال حاضر دولتها و متخصصان بهصورت همزمان در حال مطالعه پیشنویس گزارش هستند و دیدگاهها، اصلاحات و پیشنهادهای خود را برای تکمیل و ارتقای گزارش نهایی ارائه میکنند.
دبیر مرجع ملی IPCC در ایران در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای پیشروی شهرها در مواجهه با تغییر اقلیم اشاره کرد و افزود: مصرف منابع در مناطق شهری بهطور مستمر در حال افزایش است و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۵۰ میزان مصرف منابع در شهرها بیش از دو برابر وضعیت فعلی شود.
وی هشدار داد: تداوم این روند میتواند بحرانهایی نظیر کمبود آب را تشدید کند و شهرهای بزرگ را با چالشهای جدیتری مواجه سازد.
ضیائیان همچنین با اشاره به گسترش شهرنشینی غیررسمی و پیامدهای آن اظهار کرد: نابرابری، حاشیهنشینی و توسعه نامتوازن شهری از جمله مسائل مرتبط با این الگو است که در بسیاری از کشورها از جمله ایران مشاهده میشود.
وی در پایان تأکید کرد: کاهش ریسکهای اقلیمی و انتشار گازهای گلخانهای در شهرها نیازمند رویکردی اقداممحور، چندبخشی و بینرشتهای است و برای حل چالشهای اقلیمی، نمیتوان یک نسخه واحد را برای همه شهرها تجویز کرد.