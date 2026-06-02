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حمایت از لبنان، رسم وفاداری ایرانیان

در شب نود و سوم اجتماعات مردمی، ایرانیان در سراسر کشور به رسم وفاداری یکصدا از لبنان حمایت کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۲- ۱۶:۲۹
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برچسب ها: حزب الله ، مقاومت لبنان ، اجتماعات مردمی ، اقتدار ملی ، اتحاد
 