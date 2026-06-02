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رئیس اداره تبلیغات اسلامی ساری از برپایی ۱۱۰ موکب و تشکیل ۸ کمیته مردمی برای برگزاری برنامههای ویژه عید غدیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجتالاسلام رمضانی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ساری با تأکید بر اهمیت تمدنی و مذهبی روز غدیر و محوریت ولایت امیرالمؤمنین (ع)، از برنامههای ویژه این شهر برای جشن غدیر خبر داد.
وی با بیان اینکه در شهرستان ساری، ستادی مردمی با تشکیل ۸ کمیته تخصصی برای برنامهریزی این مناسبت شکل گرفته است، گفت: این برنامهها در سال جاری با تلاقی سالروز ارتحال امام راحل و در سایه رهبری جدید، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، ابعادی ویژهتر خواهد داشت.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی ساری افزود: تاکنون ۱۱۰ مجموعه برای خدماترسانی اعلام آمادگی کردهاند که موکبهای آنها از میدان ساعت تا میدان امام حسین (ع) برپا خواهد شد.
حجت الاسلام رمضانی ادامه داد: این مواکب از ساعت ۱۵:۰۰ روز پنجشنبه چهاردهم خرداد تا پایان شب، پذیرای شهروندان و مسافران خواهند بود.
وی از مردم ساری خواست تا با مراجعه به موکب ستاد مردمی در میدان امام حسین (ع)، در تامین نیازهای این مراسم مشارکت کنند.