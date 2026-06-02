تبیین ابعاد شخصیتی رهبر شهید وظیفه مهم نخبگان و دانشگاهیان است
معاون منابع انسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور گفت: شناخت و تبیین ابعاد گوناگون شخصیت رهبر شهید از مهمترین مسئولیتهای نخبگان، دانشگاهیان و حوزویان است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، معاون منابع انسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور در آیین معارفه مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان لرستان اظهار کرد: شخصیت رهبر معظم انقلاب اسلامی دارای ابعاد متنوع و گستردهای در عرصههای جهاد، مدیریت، سیاست، اخلاق، معنویت، تفسیر قرآن و هدایت جامعه است و همین ویژگیها شناخت کامل ایشان را دشوار کرده است.
حجتالاسلام والمسلمین مرتضی خوشنویسزاده افزود: بسیاری از شخصیتهای برجسته تنها در یک یا چند حوزه شناخته میشوند، اما رهبر معظم انقلاب در عرصههای مختلف علمی، فرهنگی، مدیریتی و معنوی دارای جایگاهی ممتاز هستند و این جامعیت شخصیتی، ضرورت تبیین بیشتر ابعاد وجودی ایشان را دوچندان میکند.
معاون منابع انسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور با اشاره به حمایتهای رهبر معظم انقلاب از جریان علمی و نخبگانی گفت: شناخت عمیق ایشان از حوزههای فرهنگ، هنر، رسانه و علم از ویژگیهای برجستهای است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین خوشنویسزاده یکی از موانع شناخت شخصیتهای بزرگ را همزمانی با دوران حیات آنان دانست و تصریح کرد: تجربه تاریخی نشان داده است که عظمت بسیاری از شخصیتهای تاثیرگذار پس از گذشت زمان بیشتر آشکار میشود و نسلهای آینده شناخت عمیقتری از جایگاه آنان پیدا میکنند.
وی با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدا اظهار داشت: تبیین سیره شهدای انقلاب اسلامی و معرفی الگوهای برجستهای که در مسیر خدمت به نظام اسلامی گام برداشتند، وظیفهای مهم و ماندگار است.
وی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب طی دهههای گذشته با صداقت، استقامت و پایبندی به ارزشهای اسلامی، مسیر هدایت جامعه را دنبال کردند و بسیاری از ویژگیهای شخصیتی ایشان را میتوان بر اساس آموزههای قرآنی و روایی تبیین کرد.
حجتالاسلام والمسلمین خوشنویسزاده با اشاره به برخی ویژگیهای برجسته مدیران و یاران راستین اهلبیت (ع) گفت: کمهزینه بودن برای جامعه، پرهیز از ایجاد حاشیه و دردسر، امانتداری و رعایت حقوق مردم از مهمترین شاخصههای مدیران شایسته است.
وی افزود: مسئولان باید در کنار انجام وظایف اجرایی، نسبت به حفظ آرامش روانی جامعه، صیانت از منافع عمومی و رعایت حقوق مردم اهتمام ویژه داشته باشند و از هر اقدامی که موجب ایجاد هزینه و آسیب برای جامعه شود، پرهیز کنند.
در این آیین با تجلیل از حجت الاسلام گراوند، حجت الاسلام علی مرادیان به عنوان مسئول جدید نهاد رهبری در دانشگاه فرهنگیان لرستان معرفی شد.