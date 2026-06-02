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تفاهمنامه همکاری میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و بنیاد ایران پیشرفته با هدف تقویت زیستبوم دانشبنیان، حمایت از فناوریهای اقتدار آفرین و احیای شرکتهای آسیبدیده به امضا رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، تفاهمنامه همکاری میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و بنیاد ایران پیشرفته با هدف توسعه فناوریهای پیشرفته، گسترش ابزارهای تأمین مالی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزههای راهبردی کشور امضا شد.
محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری، در آیین امضای این تفاهمنامه با اشاره به نقش علم و فناوری در اقتدار کشورها گفت: امروز یکی از مؤلفههای اصلی اقتدار در جهان، علم و فناوری است و شرکتهای دانشبنیان بستر اصلی تحقق این هدف به شمار میروند.
وی با بیان اینکه توسعه شرکتهای دانشبنیان از مهمترین عوامل پیشرفت کشورهاست، افزود: بخشی از مأموریتهای معاونت علمی و فناوری با همکاری بنیاد ایران پیشرفت دنبال میشود و با توجه به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی و آسیبهایی که برخی شرکتهای دانشبنیان متحمل شدهاند، حمایت از این شرکتها بیش از گذشته اهمیت یافته است.
مخبر تأکید کرد: زیستبوم دانشبنیان از پیشرانهای اصلی توسعه کشور است و در حوزههایی همچون هوش مصنوعی، کوانتوم و میکروالکترونیک نقش تعیینکنندهای در افزایش توانمندیهای ملی دارد. وی همچنین از پیشبینی برنامه ویژه برای احیای شرکتهای دانشبنیان آسیبدیده در این تفاهمنامه خبر داد.
در ادامه این مراسم، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، با اشاره به مأموریت بنیاد ایران پیشرفته در حمایت از فناوریهای نوظهور گفت: این بنیاد با هدف پشتیبانی از توسعه علم، فناوری و شرکتهای دانشبنیان و با تأکید ویژه بر فناوریهای نوظهور شکل گرفته است.
وی حضور محمد مخبر در بنیاد ایران پیشرفته را فرصتی برای رفع موانع پیشروی شرکتهای دانشبنیان دانست و افزود: بخشی از این تفاهمنامه به احیای شرکتهای دانشبنیان اختصاص یافته است؛ شرکتهایی که بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه با مشکلات و محدودیتهایی مواجه شدهاند.
افشین همچنین حمایت از فناوریهای اقتدار آفرین را از محورهای مهم این همکاری برشمرد و گفت: حوزههایی همچون امنیت سایبری، هوش مصنوعی، فناوری کوانتوم، زیستفناوری، علوم شناختی، میکروالکترونیک و فناوریهای نوین در این تفاهمنامه مورد توجه ویژه قرار گرفتهاند.
معاون علمی رئیسجمهور افزود: ظرفیتهای قانونی موجود از جمله قانون جهش تولید دانشبنیان و امکانات معاونت علمی و بنیاد ایران پیشرفته برای حمایت از این حوزهها به کار گرفته خواهد شد و پارک تخصصی فناوریهای پیشرفته نیز با تمرکز بر همین فناوریهای راهبردی توسعه مییابد.
بر اساس این تفاهمنامه، طرفین با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، مالی و زیرساختی، برای توسعه فناوریهای پیشرفته، تقویت توان شرکتهای دانشبنیان و ارتقای جایگاه ایران در حوزه فناوریهای نوظهور همکاری خواهند کرد.