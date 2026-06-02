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جدول زمانبندی بیستویکمین دوره آزمونهای ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم در سال ۱۴۰۵ از سوی سازمان دارالقرآن الکریم منتشر شد که براساس این جدول، فرآیند آزمونها تا پایان سال ۱۴۰۶ ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، براساس این جدول زمانبندی، آزمون مرحله دوم (شفاهی حفظ) در دو نوبت برپا خواهد شد. ثبتنام نوبت دوم آزمون مرحله دوم از ۲۵ تا ۳۰ خردادماه ۱۴۰۶ انجام میشود و برپایی این مرحله از ۱۳ تا ۲۳ مردادماه در مراکز استانی پیشبینی شده است. نتایج نهایی نوبت دوم نیز ۱۸ شهریورماه اعلام خواهد شد.
آزمون مرحله سوم شامل «ترجمه و مفردات» ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار و نتایج آن ۱۲ آبانماه منتشر خواهد شد. همچنین آزمون مرحله چهارم با محور «تفسیر و علوم قرآنی» در مهرماه ۱۴۰۶ برپا میشود.
در پایان این فرآیند، امور مربوط به صدور و ارسال مدارک تخصصی پذیرفتهشدگان طی دو نوبت در مهر و اسفندماه ۱۴۰۶ انجام خواهد شد.
آزمونهای ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم هر ساله با هدف سنجش توانمندی حافظان و اعطای مدارک تخصصی معادل مدارک دانشگاهی در سطوح مختلف برگزار میشود و یکی از مهمترین برنامههای ملی حوزه حفظ قرآن در کشور به شمار میرود.