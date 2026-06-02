به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی فوتبال کشورمان در حالی خود را آماده حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ می‌کند که روز گذشته (دوشنبه) در آخرین مهلت تعیین‌شده از سوی فیفا برای معرفی لیست نهایی تیم‌های حاضر در این دوره، لیست ۲۶ نفره مدنظر امیر قلعه‌نویی برای حضور در این مسابقات منتشر شد.

در فهرستی که در سایت رسمی فیفا به ثبت رسیده، شماره بازیکنان تیم ملی ایران مشخص شده است.

طبق اعلام فیفا، شماره پیراهن‌های بازیکنان تیم ملی ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

شماره یک: علیرضا بیرانوند

شماره ۲: صالح حردانی

شماره ۳: احسان حاج‌صفی

شماره ۴: شجاع خلیل‌زاده

شماره ۵: میلاد محمدی

شماره ۶: سعید عزت‌اللهی

شماره ۷: علیرضا جهانبخش

شماره ۸: محمد محبی

شماره ۹: مهدی طارمی

شماره ۱۰: مهدی قایدی

شماره ۱۱: علی علیپور

شماره ۱۲: پیام نیازمند

شماره ۱۳: حسین کنعانی‌زادگان

شماره ۱۴: سامان قدوس

شماره ۱۵: روزبه چشمی

شماره ۱۶: مهدی ترابی

شماره ۱۷: آریا یوسفی

شماره ۱۸: امیرحسین حسین‌زاده

شماره ۱۹: علی نعمتی

شماره ۲۰: شهریار مغانلو

شماره ۲۱: محمد قربانی

شماره ۲۲: سید حسین حسینی

شماره ۲۳: رامین رضاییان

شماره ۲۴: دنیس درگاهی

شماره ۲۵: دانیال ایری

شماره ۲۶: امیرمحمد رزاقی‌نیا

ایران که در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارد، ۲۶ خرداد در نخستین دیدار خود در این رقابت‌ها در لس‌آنجلس با نیوزیلند دیدار می‌کند، ۳۱ خرداد در همین شهر به مصاف بلژیک می‌رود و در آخرین بازی خود در مرحله گروهی ۶ تیر در سیاتل با مصر رو‌به‌رو می‌شود.