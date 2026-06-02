گود باستانی شهر کدکن در آستانه عید سعید غدیر خم با مشارکت شهرداری کدکن و نیکوکاران به بهره‌ برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار کدکن در حاشیه این مراسم گفت: برای احداث این گود باستانی بیش از پنج میلیارد تومان هزینه شده است که ۹۰ درصد آن از محل اعتبارات شهرداری کدکن و مابقی توسط خیران تأمین شده است.

مهندس زنگنه افزود: علاوه بر این، بیش از یکصد نفر از خیران نیز به صورت جداگانه و با هزینه‌های شخصی خود در مراحل ساخت و تکمیل این پروژه مشارکت داشته‌اند.

در این آیین که با حضور مردم و مسئولان برگزار شد، ورزشکاران گود باستانی کدکن به همراه گروه باستانی‌کاران تربت‌حیدریه به اجرای برنامه‌های ورزش زورخانه‌ای و آیین‌های پهلوانی پرداختند.

بهره‌برداری از این مجموعه با هدف گسترش ورزش‌های سنتی، ترویج فرهنگ پهلوانی و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و ورزشی در شهر کدکن انجام شده است.