چهار بازار جدید میوه و تره‌بار شهرداری تهران که مراحل تکمیل و آماده‌سازی آنها در جریان دفاع مقدس سوم انجام شده بود، با اعتباری نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این بازارها با هدف افزایش دسترسی شهروندان به خدمات و محصولات مورد نیاز، در مناطق ۱، ۱۱، ۱۴ و ۱۷ تهران آغاز به کار کرده‌اند.

بازار عقیق در منطقه ۱۷ با عرصه‌ای به مساحت یک‌هزار و ۸۷۴ متر مربع و زیربنای ۳۳۳ متر مربع به عنوان یکی از بازار‌های جدید سازمان به بهره‌برداری رسیده است.

بازار آذربایجان نیز در منطقه ۱۱ با ۲۱۴ متر مربع عرصه و ۱۵۰ متر مربع زیربنا افتتاح شده و خدمات خود را به شهروندان ارائه می‌کند.

بازار میوه و تره‌بار اوین هم در منطقه یک دارای ۱۲۵ متر مربع عرصه و ۲۰۰ متر مربع زیربنا بوده و مجموعه فروشگاهی و غرف آن در طبقه اول قرار دارد.

همچنین بازار دلگشا در منطقه ۱۴ به عنوان یکی از بازار‌های جدید سازمان با ۳۱۰ متر مربع عرصه و ۱۵۰ متر مربع زیربنا افتتاح شده است.