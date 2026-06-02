به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ موسی کشتکار در شهرستان کنگان از سالن چندمنظوره و ورزشگاه شهر بنک بازدید کرد و در جریان این بازدید، آخرین وضعیت اجرایی این طرح ‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی در شهرستان عسلویه هم از سالن ورزشی خلیج فارس عسلویه، سالن شهید رجایی، سالن شهید تندگویان، خوابگاه و مجموعه ورزشی نخل تقی، باشگاه بدنسازی و پرورش اندام اسطوره و همچنین اداره ورزش و جوانان عسلویه بازدید کرد و دستورات لازم را برای تعمیر و تجهیز این مجموعه‌ها صادر کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان در حاشیه این بازدیدها گفت: برای اماکنی که نیاز به تعمیر، بازسازی و تجهیز دارند، برنامه‌ریزی لازم انجام می‌شود تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شود و این فضاها در اختیار ورزشکاران قرار گیرد.

وی بیان کرد: هدف از این بازدیدهای میدانی، شناسایی مشکلات، بررسی نیازها و تسریع در روند بهبود زیرساخت‌های ورزشی استان است.