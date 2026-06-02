پخش زنده
امروز: -
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از اعمال قانون ۱۵۴ هزار و ۶۰۰ موتور سوار در تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ کشیر گفت: در بررسی تصادفات منجر به فوت موتورسواران طی سال گذشته، بیشترین درصد جانباختگان در لحظه حادثه کلاه ایمنی بر سر نداشتند.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر اینکه کلاه ایمنی تنها یک پوشش ساده نیست، بلکه مرز بین زندگی و مرگ در تصادفات است، ادامه داد: متأسفانه برخی راکبان با تصور اشتباه کاهش دید یا سنگینی کلاه، از استفاده از آن طفره میروند، در حالی که آمار پزشکی قانونی نشان میدهد شدت ضربات وارده به سر در تصادفات موتورسیکلت، بدون کلاه ایمنی در ۹۰٪ موارد منجر به مرگ یا آسیبهای دائمی مغزی میشود.
سرهنگفیروز کشیر با اشاره به اینکه بیتوجهی به ایمنی فردی و اجتماعی، هزینههای جبرانناپذیری به همراه دارد، افزود: پس از تخلف عدم استفاده از کلاه ایمنی، تردد در خطوط ویژه بیآرتی (BRT)، حرکت در خلاف جهت مسیر، تردد در پیادهروها، حمل بار غیرمجاز و طویل، دودزا بودن و آلایندگی شدید هوا، نداشتن مدارک هویتی و گواهینامه، مخدوش کردن پلاک و همچنین ایجاد صدای ناهنجار و آزاردهنده، سایر تخلفات اصلی این مدت را تشکیل میدهند.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ به شهروندان تهرانی هشدار داد؛ با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی پلیس راهور را در ایجاد آرامش واقعی در خیابانهای پایتخت یاری کنند. یادمان باشد، رسیدن دیرتر، اما سالم، بسیار زیباتر از هر عبور بیبازگشتی است.