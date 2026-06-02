آزادی ۲۶ زندانی البرزی در آستانه عید سعید غدیر
مدیرکل زندانهای البرز از آزادی ٢٦ زندانی ندامتکاه فردیس به مناسبت عید سعید غدیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
علی اصغر فتحی گفت: در بازدید مقامات قضایی فردیس، پرونده تعدادی از زندانیان حوزه قضایی این شهرستان رسیدگی و مقدمات آزادی ۲۶ زندانی فراهم شد.
فتحی در ادامه با اشاره به تعامل سازنده با مقامات قضایی استان افزود: با دستور العملهای قوه قضاییه در سال گذشته باحضور قضات در زندانها رسیدگی روند به پروندههای زندانیان رشد قابل توجهی داشته و این رویکرد موجب شده است بسیاری از مشکلات قضایی درکوتاهترین زمان ممکن بررسی و زندانیان از امتیازات قانونی بهرهمند شوند.