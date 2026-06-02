به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، علی اصغر فتحی گفت: در بازدید مقامات قضایی فردیس، پرونده تعدادی از زندانیان حوزه قضایی این شهرستان رسیدگی و مقدمات آزادی ۲۶ زندانی فراهم شد.

فتحی در ادامه با اشاره به تعامل سازنده با مقامات قضایی استان افزود: با دستور العمل‌های قوه قضاییه در سال گذشته باحضور قضات در زندان‌ها رسیدگی روند به پرونده‌های زندانیان رشد قابل توجهی داشته و این رویکرد موجب شده است بسیاری از مشکلات قضایی درکوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و زندانیان از امتیازات قانونی بهره‌مند شوند.