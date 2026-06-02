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رئیس کمیته مدیریت شهری و روستایی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: در نشست کمیسیون، جزئیات لایحه اساسنامه سازمان شهرداریها به تصویب رسیده است و به صحن علنی برای رأیگیری نهایی ارسال میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ولی الله بیاتی در تشریح نشست کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: این نشست امروز عصر (سه شنبه ۱۲ خرداد) در لردگان برگزار شد، موضوع نشست بررسی لایحه اساسنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کل کشور بود.
رئیس کمیته مدیریت شهری و روستایی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این نشست که استاندار چهارمحال و بختیاری، جانشین وزیر کشور در امور مجلس، معاون سازمان شهرداریها و دهیاریهای کل کشور و سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط بهمراه کارشناسان مرکز پژوهشها حضور داشتند، این لایحه دقیق بررسی شد.
وی افزود: در نشستهای گذشته کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس، کلیات این لایحه به تصویب رسیده بود که در این نشست، جزئیات این لایحه نیز بررسی شد و نمایندگان مجلس نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص جزئیات این لایحه بیان داشتند.
این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: در پایان نشست مواد این لایحه بررسی شد و جزئیات به تصویب نهایی رسید و این لایحه برای رأی گیری نهایی و تبدیل آن به قانون، به صحن علنی فرستاده میشود تا نمایندگان مجلس در خصوص آن تصمیم گیری کنند.