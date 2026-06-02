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مدیرکل کتابخانههای عمومی استان فارس و نماینده شهرستانهای ممسنی و رستم بر ضرورت پیگیری احداث کتابخانههای عمومی در ممسنی و رستم تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدحسین فیروزی گفت: شهرهای کوپن در شهرستان رستم و خومهزار در شهرستان ممسنی از جمله شهرهایی هستند که نیازمند ایجاد فضای کتابخانهای میباشند.
فیروزی ادامه داد: تکمیل و توسعه طرح کتابخانه شهر مصیری و تجهیز نهایی طرح کتابخانه نورآباد بسیار مهم و در دستور کار قرار دارد.
نماینده مردم شهرستانهای ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن قدردانی از اقدامات سازمان کتابخانههای عمومی در سطح استان، در خصوص تأمین منابع مالی این طرحها بیان کرد: برای حمایت از برنامههای فرهنگی و احداث کتابخانهها در این منطقه، از محل اعتبارات مربوط به مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای نفتی اقدام خواهم کرد.
امید نصیبی در خصوص وضعیت طرح کتابخانه نورآباد ممسنی گفت: با برگزاری جلسهای مشترک میان ادارهکل راه و شهرسازی و پیمانکار مربوطه، تمامی تمهیدات لازم را فراهم خواهم کرد تا روند تکمیل این طرح در سال جاری سرعت گرفته و این مرکز فرهنگی در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله تجهیز و بهرهبرداری برسد.