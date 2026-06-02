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در جلسهای با حضور مدیران ارشد وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی راهکارهای اجرایی برای بهبود استقرار برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در کشور مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نشست بررسی وضعیت استقرار و اجرای «برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع» روز سهشنبه ۱۲ خردادماه با حضور معاونین و مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در بیمارستان میلاد تهران برگزار شد.
در این نشست تخصصی، ضمن آسیبشناسی چالشها و معایب موجود در مسیر اجرای این برنامه ملی، بر لزوم همافزایی بیشتر میان وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی برای ارتقای کیفیت ارائه خدمات تأکید شد.
این جلسه که با مشارکت آنلاین رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی و مدیران استانی سازمان تأمین اجتماعی همراه بود، بستری برای ارائه راهکارهای عملیاتی جهت تسریع در استقرار و مطلوبسازی اجرای نظام ارجاع در سراسر کشور فراهم کرد. شرکتکنندگان در این نشست با بررسی موانع موجود، بر ضرورت تداوم همکاریهای بینبخشی برای تحقق اهداف کلان این برنامه تأکید کردند.
علی رضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به جایگاه راهبردی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در نظام سلامت کشور، اظهار داشت: اجرای کامل و دقیق این برنامه میتواند نقش مؤثری در ارتقای شاخصهای سلامت، افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت منابع و هزینهها و بهبود کیفیت خدمات سلامت ایفا کند.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاهها و نهادهای مرتبط، افزود: موفقیت این برنامه نیازمند مشارکت فعال تمامی بخشهای نظام سلامت، از جمله دانشگاههای علوم پزشکی، سازمانهای بیمهگر و سایر دستگاههای اجرایی است و تحقق اهداف آن بدون همافزایی و هماهنگی مستمر امکانپذیر نخواهد بود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت، همچنین بر ضرورت تقویت زیرساختهای اجرایی، توسعه سامانههای الکترونیک، ارتقای آمادگی نیروی انسانی، آموزش تیمهای اجرایی و پایش مستمر روند استقرار برنامه تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی مصوبات و برنامههای اجرایی در سطوح ملی و استانی شد.