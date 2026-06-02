به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست‌وسومین دوره جام جهانی که اولین دوره ۴۸ تیمی آن است، در تاریخ ۲۱ خرداد به طور رسمی با برگزاری دیدار مکزیک و آفریقای جنوبی آغاز خواهد شد. در آستانه آغاز این رقابت‌ها که به میزبانی سه کشور ایالات متحده، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد، فدراسیون جهانی فوتبال از قوانین جدید جام جهانی ۲۰۲۶ رونمایی کرد. این قوانین توسط شورای جهانی فوتبال (IFAB) که مسئول تدوین و اصلاح قوانین فوتبال است، تأیید و وضع شده‌اند.

قوانین جدید جام جهانی ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

مهلت پرتاب اوت (پنج ثانیه): اگر بازیکنی عمداً شروع مجدد بازی را به تأخیر بیندازد، پرتاب اوت می‌تواند به تیم حریف داده شود.

ملهت زدن ضربه دروازه توسط دروازه‌بان (پنج ثانیه): در مورد تلاش‌های عمدی برای به تأخیر انداختن زمان بازی هم چنین چیزی اعمال می‌شود و این می‌تواند منجر به دادن امتیاز کرنر به تیم مقابل شود.

تعویض‌های محدود به زمان: بازیکنان تعویضی ۱۰ ثانیه فرصت دارند تا از نزدیکترین نقطه زمین را ترک کنند. اگر این کار را نکنند، بازیکن تعویضی حداقل به مدت یک دقیقه نمی‌تواند وارد زمین شود و تیم باید با ۱۰ بازیکن به بازی ادامه دهد.

درمان بازیکنان در خارج زمین (یک دقیقه): بازیکنانی که توسط فیزیوتراپیست تحت درمان قرار می‌گیرند باید به مدت ۶۰ ثانیه از زمین خارج شوند. البته استثنائاتی نیز وجود دارد، از جمله برای دروازه‌بانان، مصدومیت‌ها و اگر حریف کارت زرد یا قرمز بگیرد.

پوشاندن دهان توسط بازیکنان: هر بازیکنی که در موقعیت درگیری لفظی با حریف دهان خود را بپوشاند، ممکن است با کارت قرمز جریمه شود.

بررسی درستی ضربات کرنر: اگر VAR (کمک‌داور ویدئویی) مطمئن شود که کرنری که به یکی از تیم‌ها اعطا شده درست نیست، می‌تواند دخالت کند و آن را لغو کند، اما این کار باید سریع و قبل از شروع مجدد بازی انجام شود. این، اما شامل برگرداندن ضربه دروازه‌ای که باید کرنر اعلام می‌شد، نمی‌شود.

بررسی درستی کارت زرد دوم: بازیکنانی که به دلیل دو اخطار از زمین اخراج می‌شوند، می‌توانند کارت زرد دوم‌شان مورد بررسی قرار بگیرد.