به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، استاندار لرستان در دیدار با معاون کمیته امداد کشور با بیان اینکه توجه به معیشت مردم در اولویت برنامه‌های استان قرار دارد، اظهار داشت: برای بهبود معیشت مردم نیاز به ایجاد شغل و خلق ثروت است و بر همین اساس فرصت‌ها و ظرفیت‌های استان در این زمینه در سند توسعه استان، دیده شده است.

سید سعید شاهرخی با اشاره به اینکه در سال گذشته ایجاد ۲۰ هزار فرصت شغلی در برنامه توسعه و سند اشتغال استان، پیش‌بینی شده بود، افزود: بنا بر آمار رسمی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و طبق کد ملی افراد ۲۳ هزار فرصت شغلی در استان ایجاد گردید.

استاندار لرستان، ادامه داد: در این زمینه سهم کمیته امداد از اشتغال برنامه توسعه استان پنج هزار فرصت شغلی بود که در نهایت با تلاش مجموعه امداد و سایر نهاد‌های مرتبط شش هزار فرصت شغلی در این زمینه ثبت شده است.

شاهرخی، گفت: باتوجه‌به نرخ بیکاری استان در کنار ظرفیت‌ها و مزیت‌های ویژه استان و برنامه‌های کمیته امداد، تلاش بر این است که در حوزه امداد به‌جای اینکه به آمار افراد تحت پوشش افزوده شود، به سمت خودکفایی حرکت شود.

وی بیان داشت: کمیته امداد هم در این زمینه با حرکت در مسیر استفاده از ظرفیت‌های استان و مسیر والای کمیته امداد، در مسیر رفع بیکاری و ایجاد اشتغال حرکت کرده است.