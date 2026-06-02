طبیعت کهگیلویه و بویراحمد تحت حمایت سازمان ملل قرار میگیرد
رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: طبیعت کهگیلویه و بویراحمد تحت حمایت برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد یا UNDP قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تشکیل قرارگاه احیای جنگلهای زاگرس و برنامه ریزی اجرای طرحهای جنگلداری اجتماعی و جنگل کاری اقتصادی در ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی ملی را از مهمترین برنامههای این اداره برشمرد. سیدجمال موسویان از اضافه شدن ۳۸ هکتار زمین به نهالستانهای استان از طریق اهاله مدیریت و برنامه ریزی برای تولید بیش از ۵ میلیون اصله نهال در سال جاری خبر داد. یداله رحمانی استاندار با اشاره به اینکه کهگیلویه و بویراحمد سرانه اول جنگلهای کشور را دارا است که حدود ۵۶ درصد از استان را شامل میشوند افزود: جنگلهای استان یکی از مهمترین ظرفیتها به شمار میروند و این ظرفیت زمانی موثر است که به فعلیت رسیده و در اشتغال و معیشت مردم تاثیر گذار باشد. رحمانی تأکید کرد: اجرای طرح جنگلداری اجتماعی که در ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان برنامه ریزی شده، میتواند تحولی بسیار خوب در حفاظت از منابع طبیعی و درآمدزایی و بهبود معیشت مردم داشته باشد. رحمانی با اعلام حمایت ویژه از طرحهای منابع طبیعی از مسئولان ملی خواست توجه ویژهای به کهگیلویه و بویراحمد به عنوان پایتخت طبیعت داشته باشند. رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: کهگیلویه و بویراحمد استان نماد طبیعت است و منابع طبیعی این استان میتواند پایه کار و توسعه این استان باشد. رضا افلاطونی افزود: سند طرح جنگلداری نوین در حوزه زاگرس، تهیه و آماده ابلاغ است و استان کهگیلویه و بویراحمد میتواند یکی از پیشتازان این طرح باشد. وی ادامه داد: ظرفیتهای مختلف طبیعت کهگیلویه و بویراحمد از جمله: گیاهان دارویی، گردشگری و جنگلهای بلوط به صورت ویژه در طرح جنگلداری نوین (که به نام جنگلداری اجتماعی مرسوم شده) مورد توجه قرار می گیرد. رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اضافه کرد: با توجه به شرایط ویژه طبیعت کهگیلویه و بویراحمد، منابع طبیعی این استان مورد حمایت برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد یا UNDP، که بزرگترین مرجع کمک کننده برای توسعهٔ این کشورها در سطح جهان است قرار خواهد گرفت. افلاطونی گفت: اگر معیشت پایدار در سرزمین فراهم نشود، سایر امکانات نیز اثربخش نخواهد بود و امیدواریم با اجرای این طرح ها و با مشارکت مردم بتوانیم سرزمینی آبادتر و پایدارتر برای آیندگان به یادگار بگذاریم. در ادامه این جلسه تفاهم نامه اجرای طرحهای آبخیزداری به ۱۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال جهت اجرا در کهگیلویه و بویراحمد منعقد شد. در حاشیه این جلسه نیز تابلو نگاره برنو و بلوط، (به یاد حماسه عشایر برنو به دست کهگیلویه و بویراحمد در مقابله با هلی کوپترهای دشمن آمریکایی صهیونی در خلال جنگ تحمیلی سوم)، توسط یداله رحمانی استاندار استان به رضا افلاطونی اهداء شد.