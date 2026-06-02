رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در سفر به منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام گفت: این فرودگاه در حوزه حمل‌ونقل بار، فعال بوده و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، زمینه استفاده از ظرفیت‌های آن در بخش جابه‌جایی مسافر نیز فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، ابوذر قربان شیرودی در حاشیه این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های موجود در فرودگاه پیام گفت: این فرودگاه از گذشته در حوزه حمل‌ونقل بار فعال بود و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، زمینه استفاده از ظرفیت‌های آن در بخش جابه‌جایی مسافر نیز فراهم خواهد شد.

وی افزود: با هماهنگی‌های صورت گرفته، راه‌اندازی پرواز‌های برنامه‌ای مسافری از فرودگاه پیام به نقاط مختلف کشور در دستور کار قرار دارد و این اقدام می‌تواند بخشی از نیاز‌های مردم استان البرز در حوزه حمل‌ونقل هوایی را تأمین کند.

در ادامه این سفر، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان هواپیمایی کشوری و منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام برای ایجاد و توسعه پارک علم و فناوری هوایی و فضایی به امضا رسید.

محسن حسنلو مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام نیز با اشاره به اهمیت این تفاهم‌نامه گفت: ایجاد نخستین پارک علم و فناوری هوایی و فضایی کشور می‌تواند به عنوان شتاب‌دهنده زیست‌بوم فناوری هوانوردی، زمینه فعالیت گسترده‌تر شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور را فراهم کند.

وی افزود: راه‌اندازی این پارک، ظرفیت جدیدی برای توسعه فناوری‌های نوین، حمایت از شرکت‌های فعال در حوزه هوانوردی و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان در کشور ایجاد خواهد کرد.

رونمایی از خط تولید دستگاه هواساز هواپیما توسط یک شرکت دانش بنیان با تکیه بر دانش بومی و پتانسیل‌های داخلی برای تمامین نیاز‌های صنعت هواپیمایی کشور از دیگر برنامه‌های این بازدید بود که با حضور شیرودی صورت گرفت.

به گفته مسئولان توسعه زیرساخت‌های فرودگاهی، راه‌اندازی پرواز‌های مسافری و ایجاد پارک علم و فناوری هوایی و فضایی، پیام را به یکی از مهم‌ترین مراکز هوانوردی و فناوری کشور تبدیل خواهد کرد.