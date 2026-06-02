«دیپلماسی مهارت»، محور رایزنیهای تهران و پکن است
سفیر چین در تهران، با تأکید بر اهمیت «دیپلماسی مهارت»، ضمن ابراز همدردی با قربانیان حادثه اسدآباد، قول داد که درخواستهای ایران برای حمایت مالی، تسهیلات ویزا و پروژههای مشترک را به طور جدی پیگیری نماید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
؛ در راستای تقویت «دیپلماسی مهارت»، رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور در دیداری با سفیر جمهوری خلق چین در تهران، بر گسترش مناسبات آموزشی و مهارتی میان دو کشور تأکید کرد.
«غلامحسین محمدی»، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای، در این نشست با «زونگ پیوو»، سفیر چین در ایران، ضمن تشریح ظرفیتهای مهارتی ایران، مجموعهای از پیشنهادها را برای همکاریهای دوجانبه مطرح کرد.
یکی از مهمترین این پیشنهادها، بازسازی مرکز آموزشی فنیوحرفهای اسدآباد بود که با هدف پاسداشت یاد شهدای حادثه اخیر و نمادین کردن پیوند دو ملت، با مشارکت دولت چین پیشنهاد شد. همچنین، درخواست حمایت مالی از تیم ملی مهارت ایران برای حضور شایسته در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ شانگهای، که متشکل از ۱۰۰ نخبه مهارتی است، مطرح گردید.
در این دیدار، طرفین بر اهمیت توسعه زیرساختهای آموزشی و راهکارهای تقویت حضور تیم ملی مهارت ایران در رقابتهای جهانی تأکید کردند. تبدیل «مرکز تربیت مربی ایران» به هاب منطقهای آموزش در غرب آسیا با همکاری تکنولوژیک چین نیز از دیگر محورهای مورد بحث بود که به عنوان درخواستی برای توسعه زنجیره ارزش شرکتهای چینی در منطقه ارائه شد.
سفیر چین، ضمن ابراز همدردی با خانوادههای شهدای حادثه اسدآباد و قدردانی از نگاه تخصصی ایران به حوزه اشتغال، بر اهمیت «دیپلماسی مهارت» صحه گذاشت. «زونگ پیوو» قول داد که تمامی درخواستهای مطرح شده توسط سازمان آموزش فنی و حرفهای ایران به دقت پیگیری و به پکن منتقل شود. وی آمادگی دولت چین برای بررسی جزئیات عملیاتی پیشنهادها و پیگیری موضوعات از طریق مجاری دیپلماتیک را اعلام کرد.
در پایان این نشست، مقرر شد با فعالسازی مسیر ارتباطی ویژهای از طریق وزارت امور خارجه دو کشور، هماهنگیهای لازم برای پیگیری و رسیدن به توافقات نهایی در خصوص مسابقات شانگهای و پروژههای مشترک صورت پذیرد.