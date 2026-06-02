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سمانه آتیهدوست، محقق و پژوهشگر گفت: کتاب «آرایش جنگی» به روایت گونههای مختلف کنشگری زنان ایرانی میپردازد.
خانم آتیهدوست محقق و پژوهشگر کتاب «آرایش جنگی» در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: پژوهش و روایتگری از نقش بیبدیل و متنوع زنان ایرانی در جریان جبهه مقاومت، در قالب کتاب جدید «آرایش جنگی» به رشته تحریر درآمده است؛ اثری که با رصد میدانی در ۸ استان کشور، از دختران کوچک تا زنان فرهیخته، تبار مقاومت و هویت کنشگرانه بانوان ایرانی را در مواجهه با چالشهای پیش روی امت اسلامی به تصویر میکشد.
سمانه آتیهدوست گفت: پروژه آرایش جنگی از اواخر مهرماه سال ۱۴۰۳ و با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی آغاز شد. هدف ما از این پژوهش، ثبت و روایت کنشگریهای بانوان ایرانی در جریان مقاومت، بهویژه پس از حوادث ۷ اکتبر و پیام رهبر شهید معظم انقلاب مبنی بر حمایت همهجانبه از مردم لبنان و حزبالله بود.
آتیهدوست با اشاره به گستره جغرافیایی این تحقیق افزود: ما برای رسیدن به یک روایت جامع، هستههای پژوهشی را در ۸ استان شامل خراسان رضوی، یزد، اصفهان، فارس، قم، خوزستان، بوشهر و کرمانشاه فعال کردیم تا فعالیتهای زنان را در ابعاد مختلف رصد کنیم.
محقق این اثر در تبیین تنوع بینظیر سوژه افزود: مورد مطالعه، گفت: برخلاف تصور عمومی که فعالیت زنان را تنها به اهدای طلا یا فعالیتهای سنتی محدود میدانند، یافتههای ما نشان داد که مقاومت، پدیدهای فراگیر و متنوع است. ما با طیف گستردهای از سوژهها روبهرو بودیم؛ از دختر نهسالهای که برای جبهه شمع میفروخت تا پیرزنی هفتاد ساله و استاد دانشگاه که با تحصیل در آمریکا، اکنون در ایران به یاری دانشجویان نیازمند و حمایت از فلسطین میپردازد.
وی گفت: ما از پزشکان و معلمان گرفته تا زنان خانهدار و حتی نوجوانی که با فروش ضایعات به جبهه کمک میکرد، در این روایت حضور داشتیم.
وی با اشاره به پیوستگی تاریخی این کنشگریها گفت: آنچه ما در این پژوهش مشاهده کردیم، یک "تبار مقاومت" است. این بانوان که امروز در پی طوفان الاقصی فعالیتهای منسجمتری دارند، پیشتر نیز در دوران جنگهای مختلف، سیل، کرونا و سایر بحرانهای اجتماعی، نقش پشتیبان را ایفا کرده بودند. این یک حرکت مستمر است که اکنون با هوشیاری جدیدی در برابر دشمن در حال ظهور است.
آتیهدوست با اشاره به هدف غایی این پروژه افزود: یکی از رسالتهای اصلی کتاب آرایش جنگی، ایجاد خودآگاهی در میان بانوان ایرانی است. ما میخواهیم زنان بدانند که در تمام نقاط ایران، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، همسنگ و همگام با یکدیگر در مسیر مقاومت گام برمیدارند. این کتاب فراتر از یک گزارش، پیامی از امید و حرکت رو به جلو برای هر خوانندهای است که با مطالعه آن، با مفهوم واقعی "زنان برجسته" و ناب ایران آشنا میشود.