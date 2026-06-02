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رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: سالیانه ۴ هزار و ۲۰۰ تن گل محمدی در استان تولید میشود که این میزان برابر با ۶.۱ درصد از تولید کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در بازدید از مزرعه ۶ هکتاری تولید گل محمدی آقای قادر احمدی واقعا در شهرستان الیگودرز، اظهار داشت: سطح کشت گل محمدی در لرستان حدود یکهزار هکتار و سالیانه ۴ هزار و ۲۰۰ تن گل محمدی تولید میشود.
نامدار صیادی با بیان اینکه ۳.۱ درصد از سطح گل محمدی کشور در لرستان قرار دارد، افزود: ۶.۱ درصد از تولید کشور مربوط به این استان است که بواسطه شرایط مناسب آب و هوایی، این محصول بخصوص در غرب استان و شهرستان الیگودرز، از کیفیت عالی برخوردار بوده و با سایتهای تولید گل محمدی در کشور برابری میکند.
صیادی گفت: از هر هکتار مزرعه گل محمدی حدود ۴ تن گل برداشت میشود که بطور میانگین ۷۰۰ میلیون تومان درآمد ناخالص ایجاد میکند. موضوع مهمتر اشتغالزایی است که در این خصوص، اشتغال دائم هرهکتار دو نفر و اشتغال فصلی ۱۵۰ نفر-روز برای هر هکتار است که این مهم جزو اولویتهای ماست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: یکی از مهمترین و بهترین مزایای این گل، صنایع فناوری وابسته بسیاری است که میتوانند بواسطه گل خشک، گلاب، اسانس، غنچه گل راهاندازی شوند و اشتغالزایی مناسبی را ایجاد کنند.
وی در خصوص گلابگیری عنوان کرد: هم اکنون ۵ واحد در سطح استان فعال هستند که میتوانند ارزش افزوده ایجاد کنند. اما موضوع مهم حرکت به سمت اسانسگیری است، چرا که ارزآوری و درآمدزایی بیشتری به همراه دارد.
صیادی با بیان اینکه گل محمدی در زمینهای سنگلاخی و زمینهایی که قابلیت کشت کمتری دارند نیز تولید میشود، تصریح کرد: یکی از برنامههای ما در سازمان، با توجه به کم آببر بودن این کشت، توسعه این کشت در اراضی کشاورزی و زراعی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اینکه این فعالیتها یکی از مأموریتهای اساسی بخش کشاورزی و جزو اولویتهای ما در راستای رعایت الگوی کشت برای افزایش بهرهوری آب است، خاطرنشان کرد: ما بایستی در مسیری حرکت کنیم که نه تنها گل محمدی بلکه گیاهان کم آببر اشتغالزا و درآمدزا را در مناطقی که با کمبود آب مواجه هستیم برای رفاه حال همه کشاورزان عزیز توسعه دهیم؛ لذا انتظار میرود آب منطقهای استان این حداقل آب را برای این قبیل تولیدات تأمین کند.