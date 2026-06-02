کیان دهداری و مهران ارشادی، دو بیلیاردباز استان فارس، به ترتیب مقام‌های دوم و سوم سی و نهمین دوره مسابقات رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد را کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، سی و نهمین دوره مسابقات رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد در رشته ناین‌بال، به مناسبت دهه امامت و ولایت به میزبانی هیأت بولینگ و بیلیارد استان یزد برگزار شد.

در این رقابت‌ها که با حضور ۱۷۴ ورزشکار از سراسر کشور همراه بود، کیان دهداری از استان فارس به مقام دوم و مهران ارشادی از استان فارس به مقام سوم دست یافتند. حیدر رجبی از استان بوشهر نیز عنوان قهرمانی این دوره را از آن خود کرد.

علی جعفری، رئیس هیأت بولینگ و بیلیارد استان فارس، ضمن تبریک به قهرمانان این دوره، از میزبانی بزرگترین رویداد ورزشی بیلیاردی کشور در تیرماه خبر داد.

جعفری گفت: دور رفت لیگ باشگاه‌های سراسر کشور با حضور بیش از ۲۰۰ ورزشکار در قالب ۶۰ تیم باشگاهی در سه رشته پاکت بیلیارد، اسنوکر و هی‌بال در شهر شیراز برگزار می‌شود.

رئیس هیأت بولینگ و بیلیارد فارس افزود: جایگاه استان فارس به عنوان قطب پاکت بیلیارد کشور و تفاوت در نحوه برگزاری و میزبانی‌های کشوری، باعث شده هیأت فارس به عنوان بازوی توانمند فدراسیون، میزبان این مسابقات باشد.

وی تصریح کرد: این دوره از مسابقات از ۲۴ تیرماه به مدت ۱۰ روز در استادیوم ورزشی و با نصب ۲۰ میز استاندارد جهانی برگزار خواهد شد. مسئولیت برگزاری بر عهده استان فارس و نظارت و هماهنگی بر عهده سازمان لیگ فدراسیون بولینگ و بیلیارد خواهد بود.